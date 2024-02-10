«Защищая выборы — отстаиваем свое будущее»: Сергей Перминов о противостоянии иноагентам

В Минюсте подтвердили, что выявлены факты участия иноагентов в работе штабов кандидатов на выборные должности. Они активно предлагают не голосовать или признать выборы нелегитимными.

Сенатор РФ от Ленобласти рассказал ЛенТВ24, получится ли у несистемной оппозиции повлиять на ситуацию, а также пояснил, какие меры уже предпринимаются, чтобы выборы президента прошли безопасно и без провокаций.

От отметил, что избирательные компании в России неизменно рассматриваются геополитическими оппонентами как «точки удара». Их стремление нанести пресловутое «стратегическое поражение» распространяется и на это ключевое измерение государственной и внутриполитической жизни.

«Провокации, внедрение своих агентов и продвижение лиц, которые бы становились агентами влияния, реализация техник ментальной войны и акций по дискредитации выборных процедур и результатов, — мы это все видим, ясно представляем картину. И контрразведка у нас работает на высочайшем уровне», — добавил Сергей Перминов.

В последние годы были предприняты нужные меры для того, чтобы обрубить инструментарий для враждебных сил на российской территории, в том числе законодательные и правоохранительного свойства, отметил сенатор.