Бастрыкин поручил выяснить, почему у жителей частного сектора в Тихвине 5 лет не работает колонка с водой

Автор: Анастасия Щербакова
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Местные жители вынуждены набирать воду в соседнем районе.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей частного сектора в Тихвине, где уже 5 лет не работает колонка с водой.

Как передает 47 channel, из-за этого жители населенного пункта вынуждены ходить за водой в соседний район. Профильные ведомства при этом на жалобы и просьбы выполнить ремонт не реагируют.

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