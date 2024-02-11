Бастрыкин поручил выяснить, почему у жителей частного сектора в Тихвине 5 лет не работает колонка с водой

Местные жители вынуждены набирать воду в соседнем районе.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей частного сектора в Тихвине, где уже 5 лет не работает колонка с водой.

Как передает 47 channel, из-за этого жители населенного пункта вынуждены ходить за водой в соседний район. Профильные ведомства при этом на жалобы и просьбы выполнить ремонт не реагируют.