Незадолго до трагедии большегруз сбил пешехода, выбежавшего на дорогу.
Череда непредвиденных событий привела к трагедии на трассе М-10 в Рябово Тосненского района накануне, 10 февраля. Иномарка на приличной скорости врезалась в стоящий на дороге грузовик. Водитель легковушки погиб на месте.
По имеющимся данным, незадолго до смертельной аварии большегруз задел выбежавшего на дорогу пешехода. Водитель остановил фуру и бросился пострадавшему на помощь. Спустя порядка 15 минут раздался звук сильнейшего удара — «Фокус» влетел в грузовик.
На кадрах видно, что водитель легкового авто до последнего момента не сбавлял скорость. Попытка уйти от столкновения была предпринята слишком поздно. Видео публикует .
Остальные обстоятельства ЧП выясняются.
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