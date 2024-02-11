Незадолго до трагедии большегруз сбил пешехода, выбежавшего на дорогу.

Череда непредвиденных событий привела к трагедии на трассе М-10 в Рябово Тосненского района накануне, 10 февраля. Иномарка на приличной скорости врезалась в стоящий на дороге грузовик. Водитель легковушки погиб на месте.

По имеющимся данным, незадолго до смертельной аварии большегруз задел выбежавшего на дорогу пешехода. Водитель остановил фуру и бросился пострадавшему на помощь. Спустя порядка 15 минут раздался звук сильнейшего удара — «Фокус» влетел в грузовик.

На кадрах видно, что водитель легкового авто до последнего момента не сбавлял скорость. Попытка уйти от столкновения была предпринята слишком поздно. Видео публикует ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Остальные обстоятельства ЧП выясняются.