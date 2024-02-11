«Братья навек»: футбольные фанаты из Сербии поддержали Россию во время матча

Во время матча между двумя сербскими командами на трибунах развевались российские флаги.
Не так давно в Сербии состоялся футбольный матч между местными командами «Црвена Звезда» и «Вождовац». Во время игры фанаты начали скандировать лозунги в поддержку нашей страны, а также развевали российские триколоры.
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Русские и сербы – братья навек, — доносилось с трибун.
К слову, матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Црвены Звезды», пишет «АиФ».
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