«Завершил аренду»: машину каршеринга, перевернутую на крышу, заметили посреди дороги в Петербурге

Теперь пользователи соцсетей выдвигают версии, как подобное могло произойти.
Крайне неожиданную картину наблюдали жители многоэтажки на улице Адмирала Трибуца в Петербурге. Ранним утром посреди дома был обнаружен перевернутый на крышу автомобиль службы каршеринга.
Карш завершил аренду на крыше во дворе домов 5 и 7 по улице Адмирала Трибуца, — комментирует автор фото.
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11.02.2024 39