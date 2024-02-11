«Завершил аренду»: машину каршеринга, перевернутую на крышу, заметили посреди дороги в Петербурге

Теперь пользователи соцсетей выдвигают версии, как подобное могло произойти.

Крайне неожиданную картину наблюдали жители многоэтажки на улице Адмирала Трибуца в Петербурге. Ранним утром посреди дома был обнаружен перевернутый на крышу автомобиль службы каршеринга.

Карш завершил аренду на крыше во дворе домов 5 и 7 по улице Адмирала Трибуца, — комментирует автор фото.