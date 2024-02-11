«Завершил аренду»: машину каршеринга, перевернутую на крышу, заметили посреди дороги в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Теперь пользователи соцсетей выдвигают версии, как подобное могло произойти.

Крайне неожиданную картину наблюдали жители многоэтажки на улице Адмирала Трибуца в Петербурге. Ранним утром посреди дома был обнаружен перевернутый на крышу автомобиль службы каршеринга.

Карш завершил аренду на крыше во дворе домов 5 и 7 по улице Адмирала Трибуца, — комментирует автор фото.
0SJ0R2V4r6k
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Вам будет интересно
"Завершил аренду": машину каршеринга, перевернутую на крышу, заметили посреди дороги в Петербурге Каршеринг, ДТП, авария
Бастрыкин поручил выяснить, почему у жителей частного сектора в Тихвине 5 лет не работает колонка с водой
Местные жители вынуждены набирать воду в соседнем районе. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей частного сектора в...
11.02.2024 39
Автор