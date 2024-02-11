«Одни – в шапках, другие – в купальниках»: на юге России открыли купальный сезон

На пляже в Анапе заметили первых отдыхающих в купальниках.
Смельчаки решили искупаться в Черном море, несмотря на февраль на улице. Впрочем, погода на юге страны сейчас вовсе не зимняя. Столбики термометров в Анапе поднялись до +19 градусов.
На берегу разнообразие. Не ясно, какое время года. Одни – в шапках, другие – в купальниках, — приводит комментарий очевидца «КП».
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