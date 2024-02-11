В усадьбе Киискиля под Выборгом новый постоялец — корова шотландской породы хайленд

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Усадьба Киискиля/ВКонтакте

Животное прибыло из Подмосковья и уже осваивается на новой территории.

Корова шотландской породы хайленд пополнило поголовье усадьбы Киискиля в Выборгском районе Ленобласти. Животное прибыло в наши края из Московской области.

Трудно сказать, что они уже нашли общий язык друг с другом, но с людьми ладят прекрасно, — рассказали представители усадьбы.
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06.02.2024 188
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