В усадьбе Киискиля под Выборгом новый постоялец — корова шотландской породы хайленд

Животное прибыло из Подмосковья и уже осваивается на новой территории.

Корова шотландской породы хайленд пополнило поголовье усадьбы Киискиля в Выборгском районе Ленобласти. Животное прибыло в наши края из Московской области.

Трудно сказать, что они уже нашли общий язык друг с другом, но с людьми ладят прекрасно, — рассказали представители усадьбы.