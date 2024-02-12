На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 12 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 13,20 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения;
- км 57,80,84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 88 -км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.
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10.02.2024 132
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва»:
- подъезд к МТП «Усть-Луга» км 32 ограничение скорости в обратном направлении с 10:00 до 15:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 5-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов из-под барьерного ограждения от снега и грязи;
- км 0-37ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка буферов от снега и грязи;
- км 33-37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдером;
- км 50+550 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, ремонт барьерного ограждения.