На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 12 февраля

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 13,20 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения;
  • км 57,80,84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 88 -км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

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М-10 «Россия»:

  • км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда»:

  • км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва»:

  • подъезд к МТП «Усть-Луга» км 32 ограничение скорости в обратном направлении с 10:00 до 15:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи;
  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и барьерного ограждения от снежных валов;
  • подъезд к г. Выборгу № 1 км 5-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от снега и грязи.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, 112-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов из-под барьерного ограждения от снега и грязи;
  • км 0-37ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка буферов от снега и грязи;
  • км 33-37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдером;
  • км 50+550 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, ремонт барьерного ограждения.
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