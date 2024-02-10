В Тихвинском районе с 12 февраля подорожает проезд в общественном транспорте

В Тихвинском районе Ленобласти с 12 февраля вырастут цены на проезд на маршрутах, обслуживаемых ООО «Пальмира».

В границах города проезд будет составит 50 рублей, в пригородных — не более 5,5 рубля за километр. Например, до поселка Березовик стоимость проезда составит 55 рублей, а до Садов — 92 рубля. Подробнее с тарифами можно ознакомиться по ссылке.

В администрации Тихвинского района пояснили, что подорожание проезда связано с ростом цен — транспортная компания приходится работать в убыток, что сильно сказывается на качестве обслуживания.

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