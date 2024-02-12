Озеро Треугольное: Александр Дрозденко продолжает показывать красивые места Ленобласти

Александр Дрозденко продолжает показывать и рассказывать в соцсетях про красивые и удивительные места Ленобласти, которые стоит посетить.
На этот раз глава региона показал озеро Треугольное, окруженное высокими скалами, которые облюбовали альпинисты.
«Скальный массив высотой от 10 до 25 метров находится в погранзоне Карельского перешейка между Светогорском и Приозерском. Новая «мекка» скалолазов и путешественников», — рассказал Дрозденко.
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
И в завершение губернатор пожелал всем покорения собственных вершин, хорошего настроения и удачной недели.
Вам будет интересно
Депутат Госдумы от «Справедливой России - За правду» Яна Лантратова предложила министру труда и соцзащиты Антону Котякову установить минимальный перечень...
06.02.2024 258