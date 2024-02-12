Мощная магнитная буря обрушится на Землю 13 февраля

Магнитная буря обрушится на Земле во вторник, 13 февраля, и будет продолжаться большую часть дня, предупреждают эксперты Лаборатория солнечной астрономии.

Пока ее интенсивность прогнозируется, как слабая – G1. Вероятность магнитной бури на завтра учеными оценивается в 35%, с вероятностью в 10% возможен сильный магнитный шторм.

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Напомним, в 2024 году каждый месяц будут магнитные бури.