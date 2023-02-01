Медик рассказывает, как бороться с плохим самочувствием при магнитных бурях

Несмотря на то, что магнитных бурь пока не предвидится, в начале февраля ожидается слабое возбуждение магнитосферы: со 2 по 3 февраля и с 7 по 10 числа месяца. Редакция ivbg связалась с медиком и узнала, как магнитные бури влияют на людей, кто больше им подвержен и что делать, чтобы снизить влияние.
У гипертоников в период магнитных бурь возникают скачки давления. А люди, имеющие хронические заболевания, могут пострадать от обострений в опасный период.
Помимо вышеперечисленных лиц, временным возмущением магнитосферы Земли подвержены метеозависимые граждане, среди которых много здоровых людей.
По словам собеседницы ivbg, людям лучше всегда при себе иметь обезболивающие препараты, согласованные к приему с врачом. Следует отказаться от кофе, энергетиков и спиртных напитков, а также сигарет и жирной или жареной еды. Нормализовать состояние в период магнитных бурь помогут травяные успокаивающие чаи. Например, из ромашки или мяты. Хорошо помогут пережить сложное время прогулки на свежем воздухе и полноценный сон в течение семи или восьми часов.