Ленобласть вошла в десятку регионов-лидеров по качеству жизни

Ленинградская область заняла шестое место в списке российских регионов по качеству жизни в 2023 году. Соответствующий рейтинг составило РИА Новости.

Регион улучшил свои показатели по сравнению с 2022 годом, поднявшись на одну строчку. Если в прошлом году Ленобласть набрала 65 баллов, то в 2023-м – 67,9.

В тройке лидеров: Москва — 83,6 балла, Санкт-Петербурге — 82,3 и Московской области — почти 80 баллов. Также в пятерку вошли Краснодарский край — 74,3 и Республика Татарстан — 73,7.

В конце списка оказались Еврейская автономная область (33,388), Республика Ингушетия (33,261) и Республика Тыва (26,506).

Вам будет интересно Россиянам рассказали об увеличении их доходов Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) россиян за 2023 год выросли на... 08.02.2024 117

В целом в 2023 году качество жизни выросло в 85 из 89 регионов России. Снизился этот показатель лишь в Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской и Псковской областях.