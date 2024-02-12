Ленобласть вошла в десятку регионов-лидеров по качеству жизни

Ленинградская область заняла шестое место в списке российских регионов по качеству жизни в 2023 году. Соответствующий рейтинг составило РИА Новости.
Регион улучшил свои показатели по сравнению с 2022 годом, поднявшись на одну строчку. Если в прошлом году Ленобласть набрала 65 баллов, то в 2023-м – 67,9.
В тройке лидеров: Москва — 83,6 балла, Санкт-Петербурге — 82,3 и Московской области — почти 80 баллов. Также в пятерку вошли Краснодарский край — 74,3 и Республика Татарстан — 73,7.
В конце списка оказались Еврейская автономная область (33,388), Республика Ингушетия (33,261) и Республика Тыва (26,506).
В целом в 2023 году качество жизни выросло в 85 из 89 регионов России. Снизился этот показатель лишь в Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской и Псковской областях.