Роспотребнадзор рассказал, стоит ли бояться нового вируса Аляскапокс

Риски завоза вируса Аляскапокс, выявленного на Аляске, в Россию исключены, Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.

Об этом сообщается в тг-канале ведомства.

В Роспотребнадзоре заверили и подчеркнули, что контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. В распространении вируса могут участвовать домашние животные (кошки и собаки), но в основном встречался он выявлялся у красных полевок и землероек. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного эпизода передачи вируса от человека человеку.

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По данным Департамента здравоохранения штата Аляска, на полуострове Кенай США от вируса Аляскапокс умер пожилой мужчина. По одной из версий, его могла заразить кошка. У мужчины был ослабленный иммунитет из-за лечения онкологии.