«Потепление откладывается»: синоптик рассказал, когда прекратятся морозы в Ленобласти

По оценкам метеоролога, тепло в регион вернется в лучшем случае под конец февраля.
Над Петербургом и Ленобластью «продолжается противостояние атлантических циклонов и холодного антициклона». И побеждает пока последний, рассказал синоптик Александр Колесов. Из-за этого повышения температуры воздуха в регионах пока маловероятно.
Потепление в очередной раз откладывается, а оттепель, скорее всего, вообще вероятна только в третьей декаде февраля, — пишет синоптик в своем Тг-канале.
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