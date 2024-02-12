«Потепление откладывается»: синоптик рассказал, когда прекратятся морозы в Ленобласти

По оценкам метеоролога, тепло в регион вернется в лучшем случае под конец февраля.

Над Петербургом и Ленобластью «продолжается противостояние атлантических циклонов и холодного антициклона». И побеждает пока последний, рассказал синоптик Александр Колесов. Из-за этого повышения температуры воздуха в регионах пока маловероятно.

Потепление в очередной раз откладывается, а оттепель, скорее всего, вообще вероятна только в третьей декаде февраля, — пишет синоптик в своем Тг-канале.