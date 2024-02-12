Без существенных осадков и до -27°C ночью – погода в Ленобласти на 13 февраля

В Ленобласти 13 февраля ожидается переменная облачность.

Вторник пройдет без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный на востоке 4-9 м/с, на западе 8-13 м/с. Температура воздуха: ночью на западе -9…-14°C, местами до -18°C, на востоке -15…-20°C, местами -24…-27°C. Днем столбики термометров на западе покажут -5…-10°C, на востоке -10…-15°C. На дорогах гололедица.