63-летний петербуржец отомстил соседу за неправильную парковку и попал на скамью подсудимых

В отношении мужчины, поцарапавшего ключом машину соседа, завели уголовное дело.
Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Петербурга. Мужчине вменяют умышленное повреждение чужого имущества.
По материалам следствия, в начале сентября 2023 года 63-летний мужчина решил отомстить соседу, парковавшему свою BMW у подъезда. Выгуливая собаку, обвиняемый провел по кузову чужой машины ключом, и ушел. Однако шалость попала на видео.
На суде мужчина оправдал свой поступок тем, что машина соседа мешала жильцам выходить из дома.
Сейчас уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.
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