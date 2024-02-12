63-летний петербуржец отомстил соседу за неправильную парковку и попал на скамью подсудимых

В отношении мужчины, поцарапавшего ключом машину соседа, завели уголовное дело.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Петербурга. Мужчине вменяют умышленное повреждение чужого имущества.

По материалам следствия, в начале сентября 2023 года 63-летний мужчина решил отомстить соседу, парковавшему свою BMW у подъезда. Выгуливая собаку, обвиняемый провел по кузову чужой машины ключом, и ушел. Однако шалость попала на видео.

На суде мужчина оправдал свой поступок тем, что машина соседа мешала жильцам выходить из дома.

Сейчас уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.