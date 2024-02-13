В Ленобласти изменится график движения электричек в февральские праздники

Расписание движения пригородных поездов, курсирующие между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, изменится в период с 21 по 25 февраля в связи с празднованием днём защитника Отечества.

Как сообщает пресс-служба СЗППК, 22 февраля электрички будут следовать по графику пятницы, 23 и 24 февраля — по расписанию субботы, 25 февраля — по графику воскресенья.

Изменения основного графика не коснутся электричек на Балтийском (до Сланцев, Луги и Пскова) и Витебском направлениях. При этом, 22 февраля отменят движение двух поездов между Будогощью и Киришами, а 24 февраля не будут курсировать поезд из Бабаево в Петербург.

Одновременно назначат дополнительные поезда — до Тихвина, Будогощи и до Санкт-Петербурга из Будогощи.

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Подробнее с обновленным расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, на сайте СЗППК и в приложениях «РЖД Пассажирам» и «Яндекс.Электрички».