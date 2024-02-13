Бывший завод Hyundai в Петербурге официально сменил название

Бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название на «Автомобильный завод АГР» или сокращенно «Автозавод АГР». Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Генеральным директором стал Алексей Калицев, ранее он занимал руководящие должности в «Хёндэ мотор СНГ» и отвечал за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России.

Напомним, что собственником «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» в январе стала компания «Арт-Финанс».