В Первомайском мужчина расчленил попугая дочери после спора об имени птицы

В Ленобласти уроженец Кении при детях расчленил попугая голыми руками. Птицу подарили дочери на день рождения.

Как передает паблик «Mash на Мойке», в полицию обратилась бывшая жена иностранца. Она рассказал, что ее старший сын от предыдущего брака подарил пятилетней сестре попугая породы корелла.

Отец ребенка, как утверждает мать, потребовал назвать питомца в честь его родины. Девочка не соглашалась и настаивала на кличке Россия. Тогда родитель разозлился, бросился к клетке, а дальше заявительница увидела оторванные крылья пернатого. Птица также лишилась конечностей и головы.

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После мужчина устроил погром в доме, со скандалом вышел и уехал на машине. Его задержали, пока он получил 10 суток ареста.

Женщина пояснила, что вынуждена проживать в одном доме с экс-супругом. Он не помогает семье материально и часто пьет.