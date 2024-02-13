ФСБ задержала иностранца за подготовку диверсии на трубопроводе в Ленобласти — видео

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленинградской области предотвратили диверсию, которая планировалась спецслужбами Украины, на трубопроводном узле газораспределительной станции.

Как сообщили в ФСБ, предполагаемый исполнитель – иностранец – задержан. У него изъято и обезврежено пять самодельных взрывных устройств готовых к применению, которые он пытался заложить на трубопроводном узле. Сам задержанный объяснил, что на территории РФ оказался по заданию Службы безопасности Украины с целью повредить трубопровод методом подрыва.

Видео: тг-канал РИА Новости со ссылкой на ФСБ

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Диверсия» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств».