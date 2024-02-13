Филипп Киркоров выступил перед ранеными в больнице в ДНР

Филипп Киркоров выступил перед ранеными в городской больнице в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Как рассказала РИА Новости главврач, он исполнил песни и обещал помочь с протезами. Он также передал гуманитарную помощь бойцам.
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Напомним, у певца начались проблемы после участия в скандальной «голой» вечеринке. Его стали убирать из телеэфира.
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