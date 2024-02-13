Филипп Киркоров выступил перед ранеными в больнице в ДНР

Автор: Гузель Галимова
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Филипп Киркоров выступил перед ранеными в городской больнице в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как рассказала РИА Новости главврач, он исполнил песни и обещал помочь с протезами. Он также передал гуманитарную помощь бойцам.

Видео: Известия

Напомним, у певца начались проблемы после участия в скандальной «голой» вечеринке. Его стали убирать из телеэфира.

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08.02.2024 174
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