В Щеглово построят новую школу

Разработкой проекта социально-значимого объекта займется инвестор, а строительство будет осуществляться за счет бюджетных средств.

Об этом рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Ленинградская область сильно продвинулась в работе с механизмом КРТ, однако пока проект в Щеглово остается самым социально-ориентированным. Застройщик уже начал расселять аварийные дома в поселке, а сегодня речь зашла о строительстве новой школы, — цитирует Барановского Online47.