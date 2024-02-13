В Щеглово построят новую школу

Разработкой проекта социально-значимого объекта займется инвестор, а строительство будет осуществляться за счет бюджетных средств.
Об этом рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.
Ленинградская область сильно продвинулась в работе с механизмом КРТ, однако пока проект в Щеглово остается самым социально-ориентированным. Застройщик уже начал расселять аварийные дома в поселке, а сегодня речь зашла о строительстве новой школы, — цитирует Барановского Online47.
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