Перминов поддержал создание нового вида спорта «Исторический средневековый бой»

Автор: Анастасия Щербакова
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Ранее с такой инициативой выступила Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация исторического средневекового боя России.

Сенатор Сергей Перминов поддержал инициативу общественников о создании в России «Исторического средневекового боя» как отдельного вида спорта. Политик уверен, что в Ленобласти он имеет большой потенциал.

Это вид исторического фехтования, имеющий большой потенциал в Ленинградской области. Его мероприятия, в том числе ярко и увлекательно раскрывают события, связанные с гордостью нашей истории.

 

Это немаловажно в русле реализации возрождения традиционных боевых искусств, при проведении воспитательной работы, связанной с сохранением и укреплением духовно-нравственных ценностей, — пишет Перминов своем блоге в Телеграм.

К слову, в 2024 году слет организации исторического средневекового боя пройдет 4-6 июля на Анненских укреплениях в Выборге. В прошлом году мероприятие получило гран-при Russian Event Awards.

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Фото: Сергей Перминов/ Телеграм
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