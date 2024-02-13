Перминов поддержал создание нового вида спорта «Исторический средневековый бой»

Ранее с такой инициативой выступила Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация исторического средневекового боя России.
Сенатор Сергей Перминов поддержал инициативу общественников о создании в России «Исторического средневекового боя» как отдельного вида спорта. Политик уверен, что в Ленобласти он имеет большой потенциал.
Это немаловажно в русле реализации возрождения традиционных боевых искусств, при проведении воспитательной работы, связанной с сохранением и укреплением духовно-нравственных ценностей, — пишет Перминов своем блоге в Телеграм.
К слову, в 2024 году слет организации исторического средневекового боя пройдет 4-6 июля на Анненских укреплениях в Выборге. В прошлом году мероприятие получило гран-при Russian Event Awards.