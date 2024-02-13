Перминов поддержал создание нового вида спорта «Исторический средневековый бой»

Это вид исторического фехтования, имеющий большой потенциал в Ленинградской области. Его мероприятия, в том числе ярко и увлекательно раскрывают события, связанные с гордостью нашей истории.

Это немаловажно в русле реализации возрождения традиционных боевых искусств, при проведении воспитательной работы, связанной с сохранением и укреплением духовно-нравственных ценностей, — пишет Перминов своем блоге в Телеграм.