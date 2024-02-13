В Ленобласти ФСБ накрыла группу людей, распространявших листовки с призывом к терроризму

Автор: Анастасия Щербакова
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Экстремистские материалы были на украинском языке.

Сотрудники ФСБ по Петербургу и Ленинградской области выявили и пресекли деятельность преступной группы, распространявшей листовки с призывами к терроризму на украинском языке.

Как указано в сообщении ведомства, подозреваемые раскладывали запрещенные печатные материалы в одном из торговых центров на Таллинском шоссе.

В ходе обысков по месту жительства у подозреваемых изъяты принтер, флешкарты и другие устройства, с помощью которых изготавливались материалы.

Возбуждено уголовное дело в рамках ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, стало известно Online47.

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