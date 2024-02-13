Мужчина, получивший ожог пищевода после выпитой минералки, скончался

Спасти пострадавшего не удалось.

Житель Владикавказа, который сделал глоток минеральной воды бренда «Джемрук» и получил ожог пищевода, скончался в больнице, передает Рен-ТВ вечером, 14 февраля.

К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице, — цитирует главу Северной Осетии Сергея Меняйло редакция.

Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых партий воды «Джемрук» после госпитализации мужчины. Выяснилось, что в бутылке находилась уксусная эссенция.