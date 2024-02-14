Спортивный марафон ЕР «Сила России» пройдет во всех регионах страны

Как сообщает сайт ER.ru, в течение месяца партия вместе с Министерством спорта проведёт по всей стране тематические спортивные недели.

До 17 марта пройдут мероприятия марафона «Сила России» – фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов, сообщил секретарь Генсовета партии на запуске марафона в Ханты-Мансийске.

«Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Уверен, марафон «Сила России» будет проходить ежегодно», — сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что развитию спорта в стране уделяется особое внимание.

«Президент Владимир Путин поддерживает развитие массового спорта и спорта высших достижений. По федеральным программам открываются новые Дворцы спорта, спортивные секции. «Единая Россия» реализует партийный проект «Zа самбо», создаёт «Шахматные клубы Сергея Карякина» на базе штабов общественной поддержки в регионах. Вместе с Правительством партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов», — напомнил Андрей Турчак.

Председатель оргкомитета спортивного марафона, трёхкратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал, что зимний марафон «Сила России» включает в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные площадки, многое другое.

«Летом больше 200 тысяч участников «Силы России» получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта. Уверен, с зимним стартом будет так же. Президент каждый день напоминает, что мы должны быть сильными – каждый по отдельности и государство в целом. Поэтому желаю вам уверенности в правильности выбранного спортивного пути», — сказал он.

Кроме того, с 23 по 25 февраля «Единая Россия» проведёт лыжные выходные, где основным мероприятием станет фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов в Московской области. С 26 февраля пройдет неделя спорта на коньках, с 4 марта – неделя женского здоровья, а с 11 марта – семейную спортивная Масленица. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях марафона можно на сайте «Силы России».

«Именитые спортсмены вновь встретятся с жителями регионов и проведут для них специальные тренировки. В этом сезоне мы сделали акцент не только на зимних видах спорта, но и на семейных активностях. У нас появились семейные тренировки по разным видам спорта, а также занятия для будущих мам. Рассчитываем, что зимняя «Сила России» станет по-настоящему семейной!» — отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко.

Она приняла участие в мастер-классе по конькобежному спорту с олимпийской чемпионкой, депутатом Госдумы Светланой Журовой на главной площади Северного речного вокзала в Москве.

Спортивные мероприятия состоялись и в других регионах. В Ленинградской области «Единая Россия» организовала открытую тренировку по следж-хоккею для участников СВО с инвалидностью, в ДНР — тренировку по самбо для детей разного возраста. В ЛНР проводят массовую «Зарядку с чемпионом».

В этом году Всероссийский зимний спортивный марафон «Сила России» в Ленинградской области откроет фестиваль «Русская зима». Более 180 участников: команды школьных спортивных клубов и дворовые команды будут соревноваться в спортивной игре — хоккей в валенках, рассказал региональный координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» в Ленобласти Вячеслав Комаров.

«Считаю, что это будет очень яркое начало спортмарафона, который будет включать в себя не только зимние уличные спортивные игры, лыжи и коньки, но и другие виды спорта, полюбившиеся ленинградцам. Отрадно видеть, что в наших мероприятиях участвуют не только дети, но также и взрослые физкультурники. Кроме того, мы будем проводить и внутрипартийные соревнования, спартакиаду первичных отделений партии», отметил он.

Напомним, с 1 июня по 12 августа 2023 года сторонники партии провели летний этап марафона «Сила России». В нём приняли участие более 200 тысяч человек. В регионах проходили бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача нормативов ГТО. Участие могли принять и люди с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия проходили вместе с Минспорта РФ, ДОСААФ и спортивными федерациями с участием известных спортсменов. Марафон «Единой России» также поддержали более тысячи некоммерческих организаций.