Спортивный марафон ЕР «Сила России» пройдет во всех регионах страны

Как сообщает сайт ER.ru, в течение месяца партия вместе с Министерством спорта проведёт по всей стране тематические спортивные недели.
До 17 марта пройдут мероприятия марафона «Сила России» – фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов, сообщил секретарь Генсовета партии на запуске марафона в Ханты-Мансийске.
Он отметил, что развитию спорта в стране уделяется особое внимание.
Председатель оргкомитета спортивного марафона, трёхкратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал, что зимний марафон «Сила России» включает в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные площадки, многое другое.
Кроме того, с 23 по 25 февраля «Единая Россия» проведёт лыжные выходные, где основным мероприятием станет фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов в Московской области. С 26 февраля пройдет неделя спорта на коньках, с 4 марта – неделя женского здоровья, а с 11 марта – семейную спортивная Масленица. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях марафона можно на сайте «Силы России».
Она приняла участие в мастер-классе по конькобежному спорту с олимпийской чемпионкой, депутатом Госдумы Светланой Журовой на главной площади Северного речного вокзала в Москве.
Спортивные мероприятия состоялись и в других регионах. В Ленинградской области «Единая Россия» организовала открытую тренировку по следж-хоккею для участников СВО с инвалидностью, в ДНР — тренировку по самбо для детей разного возраста. В ЛНР проводят массовую «Зарядку с чемпионом».
В этом году Всероссийский зимний спортивный марафон «Сила России» в Ленинградской области откроет фестиваль «Русская зима». Более 180 участников: команды школьных спортивных клубов и дворовые команды будут соревноваться в спортивной игре — хоккей в валенках, рассказал региональный координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» в Ленобласти Вячеслав Комаров.
Напомним, с 1 июня по 12 августа 2023 года сторонники партии провели летний этап марафона «Сила России». В нём приняли участие более 200 тысяч человек. В регионах проходили бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача нормативов ГТО. Участие могли принять и люди с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия проходили вместе с Минспорта РФ, ДОСААФ и спортивными федерациями с участием известных спортсменов. Марафон «Единой России» также поддержали более тысячи некоммерческих организаций.