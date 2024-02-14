Известны подробности смертельной аварии под Кингисеппом

В ДТП также серьезно пострадала 52-летняя женщина.

МВД по Петербургу и Ленобласти выясняет проводит проверку по факту смертельной аварии в Кингисеппском районе Ленобласти 14 февраля.

Как передает ведомство, 39-летний водитель «Лады Ларгус» потерял управление, из-за чего машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Рено Дастер». В результате столкновения мужчина, находившийся за рулем отечественного авто, погиб на месте. Пассажирка иномарки, 52-летняя женщина, сейчас находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, проводится проверка, — указано в сообщении ведомства.

Фото: МВД по Петербургу и Ленобласти/ Телеграм