Известны подробности смертельной аварии под Кингисеппом

Автор: Анастасия Щербакова
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В ДТП также серьезно пострадала 52-летняя женщина.

МВД по Петербургу и Ленобласти выясняет проводит проверку по факту смертельной аварии в Кингисеппском районе Ленобласти 14 февраля.

Как передает ведомство, 39-летний водитель «Лады Ларгус» потерял управление, из-за чего машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Рено Дастер». В результате столкновения мужчина, находившийся за рулем отечественного авто, погиб на месте. Пассажирка иномарки, 52-летняя женщина, сейчас находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, проводится проверка, — указано в сообщении ведомства.
Известны подробности смертельной аварии под Кингисеппом Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП, авария
Известны подробности смертельной аварии под Кингисеппом Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП, авария
Известны подробности смертельной аварии под Кингисеппом Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП, авария
Фото: МВД по Петербургу и Ленобласти/ Телеграм
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Известны подробности смертельной аварии под Кингисеппом Ленобласть, Кингисеппский район, ДТП, авария
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