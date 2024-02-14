С незаконными свалками в Ленобласти начнут бороться с помощью камер

Такие меры, в частности, будут вводиться в Гатчинском и Волосовском районах.

В Гатчине и Волосово начнут устанавливать камеры видеонаблюдения в местах, где чаще всего возникают стихийные несанкционированные свалки. Такое решение 14 февраля принял Госэконадзор региона на выездном заседании, пишет 47channel.

В ведомстве считают, что новые меры позволят лучше контролировать экологическую обстановку в Ленобласти и быстрее находить тех, кто устраивает свалки в неподходящих местах.