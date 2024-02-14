Перминов: в Ленобласти появится центр протезирования и реабилитации для ветеранов СВО

В ходе рабочей поездки в Белоруссию губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил протезно-ортопедический восстановительный центр и пришел к выводу, что 47-му региону необходимо перенять опыт страны в подходах к реабилитации и лечения пациентов. Как отметил сенатор Сергей Перминов, в условиях СВО это особенно актуально.

В настоящее время в нашей стране активно выстраивается контур поддержки участников и ветеранов СВО. Он включает в себя целый комплекс вопросов, касающихся не только различных социальных гарантий, но и медицинской реабилитации, психологической помощи, протезирования. Важность данного направления неоднократно подчеркивал Президент, — цитирует Перминова «Общая газета Ленинградской области».

Впрочем, Ленобласть уже начала реализацию поручения главы государства. В 47-м регионе будет построен Центр протезирования и реабилитации для ветеранов СВО.

Задача непростая, амбициозная. Сфера затрагивает компетенции нескольких министерств, поэтому требуется глубокая проработка и тонкая настройка. Что касается организации работы будущего центра, то крайне интересен опыт белорусских коллег, которые уже выстроили единую систему реабилитационных услуг. С партнерами в Беларуси у нас, традиционно, весьма плодотворные отношения, о чем свидетельствует внушительная стоимость товарооборота. Новое направление сотрудничества послужит дополнительным импульсом для укрепления связей», — рассказал сенатор.