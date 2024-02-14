В страшной аварии в Волосовском районе погибли два человека

Трагедия произошла 14 февраля в районе Пружицы.
«Фольксваген Поло» столкнулся с грузовой машиной марки «Вольво» на 94-м километре трассы «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти. В результате лобового удара два человека, находившихся в салоне легковушки, погибли на месте происшествия.
Правоохранительные органы по факту случившегося проводят проверку.
Вам будет интересно
В ДТП также серьезно пострадала 52-летняя женщина. МВД по Петербургу и Ленобласти выясняет проводит проверку по факту смертельной аварии в Кингисеппском...
14.02.2024 62