В страшной аварии в Волосовском районе погибли два человека

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: online47

Трагедия произошла 14 февраля в районе Пружицы.

«Фольксваген Поло» столкнулся с грузовой машиной марки «Вольво» на 94-м километре трассы «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти. В результате лобового удара два человека, находившихся в салоне легковушки, погибли на месте происшествия.

Правоохранительные органы по факту случившегося проводят проверку.

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14.02.2024 62
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