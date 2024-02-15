В Лосево в мусорном баке нашли умирающую собаку с простреленной головой

В Выборгском районе Ленобласти спасают собаку, которую живодеры расстреляли из ружья, а потом выбросили умирать в мусорном контейнере.

Скрин видео: vk.com/live.save.love Скрин видео: vk.com/live.save.love

Скрин видео: здесь и далее vk.com/live.save.love

Умирающую собаку в мусорном контейнере в деревне Лосево заметили местные жительницы. Они вышли выкидывать мусор, услышали плач и оторопели — пес был весь в крови, насмерть промерзший.

Бедолагу уже осмотрели ветеринары – в голове и груди обнаружили многочисленные осколки дроби. Сейчас пес находится под пристальным наблюдением ветеринаров и волонтеров, рассказали в группе «Жить Спасать Любить Выборг и р-н Помощь животным» в ВК.