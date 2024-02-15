В Ленобласти за сутки от снега и наледи очистили более 14 тысяч километров дорог

Автор: Гузель Галимова
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Дорожные службы Ленобласти за минувшие сутки очистили от снега и наледи 14,4 тысячи региональных дорог и обочин.

На дорогах работает 440 единиц спецтехники. В дорожном комитет призвали водителей по возможности пропускать дорожную технику, особенно тяжелую с ограниченной маневренностью.

Видео: t.me/dorogi_47

Непогода в Ленобласти утихнет только завтра. Во всех районах ожидаются снегопады. Сильных минусов не ожидается, однако будет ветрено и скользко. А начиная с субботы, 17 февраля, в регионе потеплеет. Снег станет мокрым и будет налипать на провода.

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