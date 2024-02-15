Предпринимателей подозревают в хищении земельных участков во Всеволожском районе

Учредителя и генерального директора ООО «Приозерное» подозревают в хищении земельных участков во Всеволожском районе Ленобласти.

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Следствие установило, что предприниматели заключили с администрацией Сертоловского городского поселения договор аренды земельных участков для комплексного освоения территории. Затем они наняли организацию для рубки деревьев и установили на территории мнимые объекты капитального строительства, которые в последующем были введены в эксплуатацию. В результате подозреваемые получили право на льготный выкуп этих участков. В результате ущерб превысил 5,9 млн рублей.

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Подозреваемые задержаны. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие продолжается.