В России запретят сдавать квартиры посуточно без счетчиков

Посуточная аренда квартиры будет запрещена, если в ней отсутствуют приборы учета. Это следует из поправки, которую планирует принять 15 февраля профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, передает ТАСС.

В поправке ко второму чтению законопроекта говорится, что собственник вправе сдавать жилое помещение по договору найма, в том числе краткосрочного, при условии соблюдения прав и интересов соседей, а также правил пользования жилыми помещениями, содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета. Имеется в виду элекро-, газо-, водо- и теплоснабжении.