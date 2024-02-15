Заболеваемость гриппом в Ленобласти продолжает снижаться

За последнюю неделю число заболеваний упало почти на 40%.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом в Ленобласти за последнюю неделю снизилось значительно, а именно на 39,5%. Тем временем число случаев ОРВИ также снижается — за минувшие семь дней на 4,8%.

Однако в Роспотребнадзоре призывают жителей Ленобласти соблюдать правила профилактики респираторных вирусов: чаще мыть руки, проветривать помещения и носить маску в общественных местах.