Заболеваемость гриппом в Ленобласти продолжает снижаться

За последнюю неделю число заболеваний упало почти на 40%.
По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом в Ленобласти за последнюю неделю снизилось значительно, а именно на 39,5%. Тем временем число случаев ОРВИ также снижается — за минувшие семь дней на 4,8%.
Однако в Роспотребнадзоре призывают жителей Ленобласти соблюдать правила профилактики респираторных вирусов: чаще мыть руки, проветривать помещения и носить маску в общественных местах.
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14.02.2024 78