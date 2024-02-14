Петербург и Ленобласть заключили новое соглашение о взаимном льготном проезде: перечень пополнился новыми категориями граждан

Автор: Анастасия Щербакова
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Так, теперь пользоваться единым социальным проездным билетом и в Ленобласти, и в Петербурге смогут члены семей участников СВО, а также почетные доноры России и СССР.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, губернаторы Александр Дрозденко и Александр Беглов подписали новое соглашение о взаимном льготном проезде.

Среди новых категорий граждан, претендующих на льготный проезд: члены семей участников СВО и почетные доноры России и СССР.

Также таким правом наделяются:

  • ветераны труда и военной службы;
  • реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от репрессий, проработавших в тылу с 22.06.1941 по 09.05.1945;
  • получатели ежемесячной федеральной выплаты;
  • инвалиды и их сопровождающие;
  • пенсионеры (в том числе достигших 55 лет женщин и 60 лет мужчин).
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