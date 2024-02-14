Петербург и Ленобласть заключили новое соглашение о взаимном льготном проезде: перечень пополнился новыми категориями граждан

Так, теперь пользоваться единым социальным проездным билетом и в Ленобласти, и в Петербурге смогут члены семей участников СВО, а также почетные доноры России и СССР.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, губернаторы Александр Дрозденко и Александр Беглов подписали новое соглашение о взаимном льготном проезде.

Среди новых категорий граждан, претендующих на льготный проезд: члены семей участников СВО и почетные доноры России и СССР.

Также таким правом наделяются:

ветераны труда и военной службы;

реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от репрессий, проработавших в тылу с 22.06.1941 по 09.05.1945;

получатели ежемесячной федеральной выплаты;

инвалиды и их сопровождающие;

пенсионеры (в том числе достигших 55 лет женщин и 60 лет мужчин).