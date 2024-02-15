Ленобласть увеличила количество экспорта в 2023 году в два раза

В комитете по АПК Ленобласти подвели предварительные итоги экспортного года: на 58% увеличил экспорт рыбы и морепродуктов, масложировой и зерновой продукции.

«Сегодня область работает над диверсификацией экспорта, ищет новые возможности, рынки сбыта, вовлекает новых производителей в экспортную деятельность. Область увеличила поставки за рубеж рыбной и зерновой продукции, жиров и масел», ― прокомментировал зампредседателя правительства Ленобласти – председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

По данным Минсельхоза России, в Ленобласти в 2023 году экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 66%, зерновой продукции – 37%, масложировой продукции – 5,3%.

Вам будет интересно Экспортеры из Ленобласти могут бесплатно разместить информацию о себе на Alibaba, B2Brazil и Lazada Group Такая возможность появилась у ленинградских производителей благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» и Центру поддержки экспорта В 2023 году Центр поддержки... 23.01.2024 199

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги. По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Преимущественно на экспорт идут товары из АПК, ЛПК, строительной, химической и легкой промышленности.