Появилось видео ракетного удара по Белгороду боевиками ВСУ

Автор: Анастасия Щербакова
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В результате атаки погибли пять человек, еще 18 были ранены.

Появилось видео ракетного удара по Белгороду боевиками ВСУ в четверг, 15 февраля.

В МИД РФ назвали атаку ВСУ по мирным жителям города актом терроризма. Россия намерена вынести этот вопрос на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН, отметила представитель МИД.

 

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15.02.2024 35
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