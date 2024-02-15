В результате атаки погибли пять человек, еще 18 были ранены.

Появилось видео ракетного удара по Белгороду боевиками ВСУ в четверг, 15 февраля.

В МИД РФ назвали атаку ВСУ по мирным жителям города актом терроризма. Россия намерена вынести этот вопрос на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН, отметила представитель МИД.