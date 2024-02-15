В результате атаки погибли пять человек, еще 18 были ранены.
Появилось видео ракетного удара по Белгороду боевиками ВСУ в четверг, 15 февраля.
В МИД РФ назвали атаку ВСУ по мирным жителям города актом терроризма. Россия намерена вынести этот вопрос на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН, отметила представитель МИД.
Вам будет интересно
Официальное число погибших после атаки составляет пять человек. По предварительным данным, в результате обстрела Белгорода боевиками ВСУ погибла девушка и ее...
15.02.2024 35