Пожилую супружескую пару вызволили из перекореженной «Лады» после столкновения с грузовиком на «Коле»

Автомобиль, в котором находились пенсионеры, столкнулся с грузовиком в Волховском районе.
Серьезное ДТП произошло 15 февраля на 105-м километре трассы «Кола» в районе деревни Кисельня. По имеющимся данным, лоб в лоб столкнулись большегруз MAN и легковая Lada Kalina.
В результате удара в салоне иномарки оказались зажаты 80-летний водитель и его 74-летняя супруга. Их извлекли без сознания при помощи гидравлического инструмента и госпитализировали.
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