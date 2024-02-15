Пожилую супружескую пару вызволили из перекореженной «Лады» после столкновения с грузовиком на «Коле»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Автомобиль, в котором находились пенсионеры, столкнулся с грузовиком в Волховском районе.

Серьезное ДТП произошло 15 февраля на 105-м километре трассы «Кола» в районе деревни Кисельня. По имеющимся данным, лоб в лоб столкнулись большегруз MAN и легковая Lada Kalina.

В результате удара в салоне иномарки оказались зажаты 80-летний водитель и его 74-летняя супруга. Их извлекли без сознания при помощи гидравлического инструмента и госпитализировали.

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