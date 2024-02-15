В Ломоносовском районе произошло смертельное ДТП

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МВД РОССИИ ПО ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНОБЛАСТИ

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии, которая произошла на пятом километре трассы «Сойкино – Малая Ижора» в Ломоносовском районе. 

По имеющимся данным, водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Outlander.

В результате ДТП погиб один из пассажиров Nexia. Также с травмами госпитализированы оба водителя иномарок.

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14.02.2024 100
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