В Ломоносовском районе произошло смертельное ДТП

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии, которая произошла на пятом километре трассы «Сойкино – Малая Ижора» в Ломоносовском районе.
По имеющимся данным, водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Outlander.
В результате ДТП погиб один из пассажиров Nexia. Также с травмами госпитализированы оба водителя иномарок.
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