ФНС Ленобласти проверяет бизнес Насти Ивлеевой — СМИ

Налоговая организовала выездную проверку ИП телеведущей.
УФНС по Ленинградской области проверяет ИП телеведущей и блогера Насти Ивлеевой. Как утверждает Mash, мероприятия проводятся после обращения главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
Ведомство намерено проверить наличие нарушений в документации ИП телеведущей за 2020-2023 года.
При этом ранее бизнес знаменитости уже изучала столичная налоговая.
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