ФНС Ленобласти проверяет бизнес Насти Ивлеевой — СМИ

Налоговая организовала выездную проверку ИП телеведущей.

УФНС по Ленинградской области проверяет ИП телеведущей и блогера Насти Ивлеевой. Как утверждает Mash, мероприятия проводятся после обращения главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

Ведомство намерено проверить наличие нарушений в документации ИП телеведущей за 2020-2023 года.

При этом ранее бизнес знаменитости уже изучала столичная налоговая.