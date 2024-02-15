ФНС Ленобласти проверяет бизнес Насти Ивлеевой — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Налоговая организовала выездную проверку ИП телеведущей.

УФНС по Ленинградской области проверяет ИП телеведущей и блогера Насти Ивлеевой. Как утверждает Mash, мероприятия проводятся после обращения главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

Ведомство намерено проверить наличие нарушений в документации ИП телеведущей за 2020-2023 года.

При этом ранее бизнес знаменитости уже изучала столичная налоговая.

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ФНС Ленобласти проверяет бизнес Насти Ивлеевой - СМИ фнс, Анастасия Ивлеева
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