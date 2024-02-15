Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки россиян

Их согласуют к посланию президента Федеральному собранию.
Президент России Владимир Путин 15 февраля анонсировал новые меры поддержки российских семей. Какие именно, глава государства не уточнил, однако добавил, что социальные программы будут согласованы перед посланием Федеральному собранию.
С правительством согласуем некоторые вещи, может быть, к посланию ежегодному сформулируем и дополнительно еще объявим о дополнительных мерах, — приводит слова президента РИА Новости.
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