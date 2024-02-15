Такер Карлсон удивился ценам на продукты в России: в США дороже в разы

Во время визита в Россию американский журналист посетил продуктовый магазин и был приятно удивлен ассортименту и доступности товаров.

По словам журналиста, товары, которые он приобрел в одном из московских супермаркетов, в США обошлись бы гораздо дороже. При этом качестве продуктов не уступает, приводит комментарий Карлсона РИА Новости

Мы гадали, сколько все это будет стоить. У нас все, кто покупал продукты, были из Соединенных Штатов. И мы не обращали внимание на стоимость, мы просто складывали в тележку то, что ели бы в течение недели. <…> (У меня) вышло 104 американских доллара (9481 рубль), — удивился Карлсон, добавив, что в США отдал бы в 4 раза больше.