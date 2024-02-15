Количество погибших при ударе по Белгороду увеличилось до семи человек — Гладков

Автор: Анастасия Щербакова
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Среди погибших — 80-летняя пенсионерка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число погибших при обстреле ВСУ по Белгороду увеличилось до семи человек.

К сожалению, количество погибших увеличилось до семи человек. Установлена личность ещё одной погибшей женщины, ею оказалась восьмидесятилетняя Людмила Александровна. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, — пишет глава региона в своем Телеграм-канале.
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15.02.2024 103
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