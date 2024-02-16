Предприятие из Светогорска представило промышленность Ленобласти на ВДНХ

На выставке «Россия», проходящей в Москве на ВДНХ, 14 февраля прошел День промышленности. Ленинградскую область представлял Светогорский ЦБК, один из крупнейших целлюлозно-бумажных заводов страны, на котором трудятся более 2 000 человек.

Посетители выставки с большим интересом познакомились с достижениями комбината из города Светогорска Выборгского района, посмотрели видеоролики о компании, проверили свои знания в викторине и получили подарки.

Как сообщили в пресс-службе комбината, предприятие активно двигается в вопросах импортозамещения. В марте 2022 года ЦБК столкнулся с острой нехваткой химикатов для отбеливания целлюлозы. Несмотря на это, в короткие сроки был запущен новый бренд офисной бумаги с приставкой ECO, который в прошлом году был удостоен премии в номинации «Импортозамещение: продукт года» в категории «Экология и ресурсосбережение».

Оценивая выставочную программу ленинградского промышленного предприятия, эксперты отметили, что при заготовке древесины не только соблюдается лесное законодательство, но и выполняются дополнительные экологические и социальные требования. C июня 2023 года на продукции компании из 47 региона размещен знак «Лесной эталон».