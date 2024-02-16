Приставы Петербурга с начала года потратили 12,2 млн рублей на депортацию мигрантов

В январе–феврале 2024 года петербургские приставы на депортацию нелегальных мигрантов израсходовали 12,2 млн, обеспечив перелет 446 депортированным лицам.

Также на днях ФССП заключила новый контракт по закупке авиабилетов для выдворения нелегальных мигрантов. При максимальной цене контракта 19 млн рублей торги выиграла организация «Группа компаний ДА», предложившее 2,9 млн. Об этом пишет «Деловой Петербург».

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Основные направления для депортации — Узбекистан и Таджикистан. По данным приставов, в прошлом году суд рассмотрел 46,5 тыс. административных дел по выдворению граждан из других стран, что в 1,7 раз больше, чем в 2022-м.