В приоритете работы промышленных предприятий Ленобласти – люди, природа и безопасность

Экономика Ленинградской области в условиях санкций по итогам прошлого года не просто выстояла и чувствует себя уверенно, но и по ряду показателей бьет рекорды.

Об этом свидетельствует статистика, как в отношении индекса промышленного производства, так и касательно динамики показателя ВРП. В области действует ряд предприятий, которые внесли весомый вклад в это развитие 47-го региона и страны в целом.

Нефтепроводчики Северо-Запада подвели итоги 2023 года

Среди них – ООО «Транснефть – Балтика», работающее в 8 регионах России и обеспечивающее транспортировку нефти и нефтепродуктов в порты Приморск и Усть-Луга, поставляющее сырье на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе Киришский НПЗ, отгружающее в автоцистерны дизельное топливо для АЗС и участвующее в обеспечении топливом петербургского аэропорта Пулково.

Только в Ленобласти на предприятии трудятся 1700 человек. Наша редакция поинтересовалась в компании основными показателями работы в 2023 году, которые позволили выполнять все производственные планы и задачи. В пресс-службе предприятия рассказали, как этого удалось достичь, не отступая от принципов надежности, безопасности и экологичности производства.

Обновление ради надежности

Ключевой фактор обеспечения уверенной и стабильной работы – регулярное и своевременное обновление систем и оборудования. В 2023 году во всех регионах деятельности предприятия было введено в эксплуатацию 75 новых или реконструированных объектов.

Например, на линейной производственно-диспетчерской (ЛПДС) и головной (ГПС) станциях «Кириши», нефтеперекачивающей станции «Ярославль-3», и на нефтебазе «Усть-Луга» выполнено плановое техническое перевооружение пяти резервуаров объемом от 3 до 50 тыс. куб. м, что позволило продлить сроки их безопасной эксплуатации. Подобные мероприятия предусматривают не только частичную замену металлоконструкций емкостей, но и обновление ключевого оборудования.

Продолжалась реконструкция линейной части, необходимая для обеспечения надежной работы стальных магистралей. Введено в эксплуатацию около 20 км новых участков магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов.

Нефтепроводчики заменили около 40 единиц запорной арматуры – задвижек, с помощью которых осуществляется управление потоками углеводородов. Заменили семь двигателей магистральных насосных агрегатов, каждый из которых за час работы способен перекачать объем нефти, для перевозки которого потребуются десятки железнодорожных цистерн. Оборудование ни в чем не уступает, а по ряду показателей превосходит ранее использовавшиеся аналоги. Что важно – производство новых электродвигателей не просто полностью российское, его наладила другая «дочка» «Транснефти» — АО РЭД (г. Челябинск).

На нефтебазе «Усть-Луга» и приемо-сдаточном пункте «Кириши» после техперевооружения были введены в эксплуатацию системы измерения количества и показателей качества нефти. Благодаря этому, отмечают на предприятии, обеспечивается не только высокий уровень надежности оборудования, но и гарантируется высочайшая точность при учете углеводородов.

На защите природы

Постоянное обновление оборудования, строительство и реконструкция объектов необходимы еще и для защиты окружающей среды. Экологичность – один из ключевых принципов, которым руководствуется предприятие в своей работе. Деятельность в этом направлении делится на 2 больших блока: обеспечение «чистой» работы с помощью регулярной модернизации и контроля, а также программы по сохранению биологического разнообразия.

За прошлый год во всех регионах присутствия компания выполнила почти 62,5 тыс. анализов проб воды, почвы и воздуха. Все они подтверждали соответствие нормативам анализов, взятых на границах санитарно-защитных зон промышленных объектов.

Для точности и оперативности исследований действуют четыре собственных эколого-аналитических лабораторий, расположенных на ЛПДС «Кириши» и «Ярославль», нефтебазе «Усть-Луга» и в Новгородском районном нефтепроводном управлении. Основная доля анализов приходится именно на них, однако часть проб направляется в сторонние независимые лаборатории.

Продолжилась работа по сохранению биологического разнообразия. Предприятие обеспечивало выпуск мальков ценных пород рыб в водоемы. В течение года реки, озера и даже Финский залив пополнили 4,5 тыс. экземпляров молоди сига, 22 тыс. мальков стерляди, 3,2 тыс. — атлантического лосося и 3 млн — щуки.

Добиваться высоких «зеленых» показателей помогают и программы повышения энергоэффективности и энергосбережения. Так, за прошлый год компания сэкономила 465,5 тонн условного топлива, или 17,4 млн руб. в денежном выражении. Основная часть экономии достигнута за счет замены роторов магистральных насосных агрегатов. Рабочие колеса подбираются с учетом плановых объемов транспортировки углеводородов, что обеспечивает оптимальную загрузку оборудования.

Немалую роль играет и работа по повышению энергоэффективности помещений на всех объектах предприятия. Модернизируются отопительные системы, в системах теплоснабжения устанавливается оборудование, обеспечивающее автоматическое регулирование температурных режимов.

Наконец, экономить топливо, а значит уменьшать количество выбросов, помогают системы ГЛОНАСС/GPS, которыми оснащен весь автотранспорт предприятия. Они позволяют контролировать передвижение машин и спецтехники по маршрутам, а также вести мониторинг расхода топлива. В прошлом году это позволило сберечь более 1,2 млн рублей. Кроме того, заботясь об окружающей среде, компания ежегодно закупает «зеленые» машины, работающие на газомоторном топливе. В 2023 году их было приобретено 5 единиц.

Всего же за прошлый год автопарк пополнился на 75 единиц. Акцент – на импортозамещении. Так, было приобретено 10 бульдозеров и 5 трубоукладчиков, произведенных в Челябинске. На дежурство заступили 2 судна на воздушной подушке «Спутник-12», обеспечивающие патрулирование подводных переходов магистральных трубопроводов в зимнее время года. В распоряжение подразделений поступила и другая техника, необходимая нефтепроводчикам при целом спектре работ, а также новые пожарные машины, в частности пеноподъемники, способные своими длинными стрелами, в случае необходимости, «дотянуться» до самых высоких резервуаров.

Безопасность превыше всего

Еще один фактор защиты людей, оборудования и окружающей среды – регулярная практическая и теоретическая подготовка и отработка полученных навыков на учениях. Например, в прошлом году проведено почти 1,2 тыс. плановых учебно-тренировочных занятий по ликвидации и устранению последствий нештатных ситуаций на объектах магистральных трубопроводов. Также прошли 12 пожарно-тактических учений с участием местных пожарно-спасательных гарнизонов и более 250 учебно-тренировочных занятий по тушению условных пожаров. Это помогло, например, успешно пройти пожароопасный сезон-2023: благодаря ежедневному мониторингу вовремя обнаружены и ликвидированы 15 палов травы, которые могли нести угрозу нефтеперекачивающим станциям.

Подтвердили свой высокий уровень добровольные пожарные дружинники компании и на соревнованиях «Лучший расчет добровольной пожарной дружины ПАО «Транснефть», финальный этап которых прошел с 24 по 28 июля в г. Санкт-Петербурге. Команда предприятия выиграла в двух дисциплинах из четырех.

Забота о сотрудниках – еще один приоритет. В прошлом году около 4,3 тыс. человек прошли предварительные и периодические медицинские осмотры, вакцинированы против клещевого энцефалита около 1,3 тыс. человек, работающих в полевых условиях. Один из принципов предприятия: жизнь и здоровье работника – превыше всего. Теоретическое и практическое обучение в области охраны труда в прошлом году прошли свыше 1,5 тыс. человек.

Кадры решают

На предприятии отмечают, что кадры – главная ценность и основа надежной, безопасной и качественной работы всей системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Поэтому повышение профессионализма и мастерства работников, привлечение молодых кадров — тоже стратегическая задача. В прошлом году «Транснефть – Балтика» приняла 37 молодых специалистов, успешно закончивших высшие и средние профессиональные учебные заведения. Многие из них до трудоустройства успели познакомиться с работой предприятия — преддипломную и производственную практику в прошлом году прошли 41 студент профильных вузов страны и 19 студентов средних профессиональных учебных заведений.

Молодые сотрудники здесь получают всестороннюю поддержку: предусмотрены социальные программы, развито наставничество, участие в деятельности совета молодых специалистов. Там новые кадры могут, помимо профессионального совершенствования и обмена опытом, заниматься научной деятельностью и внедрением своих практических разработок.

Всего же в коллективе свыше 120 молодых специалистов. Для их привлечения предприятие проводит профориентационные уроки и экскурсии для школьников и студентов на свои объекты, активно участвует в днях карьеры и ярмарках вакансий.

Таким образом, симбиоз современных решений, своевременного обновления систем и оборудования, активная работа по импортозамещению, постоянное повышение квалификации сотрудников, регулярная отработка практических навыков и привлечение лучших кадров помогают нефтетранспортному предприятию выполнять все обязательства перед потребителями углеводородов, руководствуясь при этом принципами безопасности, экологичности и надежности производства.