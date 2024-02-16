В Минпромторге призвали вернуть во все розничные магазины газеты и журналы

Газеты и журналы вернутся во все российские розничные магазины — Минпромторг призвал торговые сети в течение месяца проработать этот вопрос.

В противном случае министерство будет вынуждено ввести нормативное регулирование этого направления и инициировать законодательное закрепление за периодикой места на торговых полках магазинов. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, передает РИА Новости.

На проблему неоднократно обращали внимание в Союзе журналистов — по его данным, выкладка печати в супермаркетах уменьшается, а в некоторых ее и вовсе не осталось.