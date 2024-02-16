Семерых туристов из Петербурга и Ленобласти, застрявших на катере в Баренцевом море, эвакуировали на сушу — видео

Прогулочный катер, на котором находились туристы, заглох посреди волнующегося моря. На выручку мужчинам прибыли пограничники.

Семь туристов из Ленобласти и Петербурга оказались в крайне неприятной ситуации у берегов Кольского полуострова. Их прогулочная лодка заглохла и дрейфовала по неспокойным волнам.

К счастью, помощь подоспела быстро. Эвакуировать туристов прибыли сотрудники пограничного управления ФСБ. Отдыхающие отделались испугом, пострадавших нет.

Видео спасательной операции публикует пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.