Семерых туристов из Петербурга и Ленобласти, застрявших на катере в Баренцевом море, эвакуировали на сушу — видео

Прогулочный катер, на котором находились туристы, заглох посреди волнующегося моря. На выручку мужчинам прибыли пограничники.
Семь туристов из Ленобласти и Петербурга оказались в крайне неприятной ситуации у берегов Кольского полуострова. Их прогулочная лодка заглохла и дрейфовала по неспокойным волнам.
К счастью, помощь подоспела быстро. Эвакуировать туристов прибыли сотрудники пограничного управления ФСБ. Отдыхающие отделались испугом, пострадавших нет.
Видео спасательной операции публикует пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
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